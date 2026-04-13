مطار الجزائر يوظف.. هذه المناصب والشروط المطلوبة

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر هواري بومدين، فتحَ مناصب توظيف جديدة لفائدة حاملي الشهادات في عدة تخصصات تقنية.

وحسب بيانٍ لإدارة مطار الجزائر الدولي، فإن الإعلان يشمل ثلاثة مناصب لتقنيين سامين في الإعلام الآلي. ويشترط لهذا المنصب حيازة شهادة تقني سامٍ في الإعلام الآلي مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات محدد بتاريخ 30 أفريل 2026.

وفتحت الشركة أيضًا ثلاثة مناصب لتقنيين سامين في المجال الإلكتروني، تتطلب شهادة تقني سامٍ في المجال الإلكتروني وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين.

إضافة إلى منصبين لتقنيين في المجال الإلكتروني بشهادة تقني وخبرة لا تقل عن سنة.

وفيما يخص المناصب الهندسية، تم الإعلان عن منصب مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية، بشهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الشبكات) أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

وشمل الإعلان أربعة مناصب مهندسين في مجال البنية التحتية للشبكات، بنفس شرط الشهادة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وأربعة مناصب مهندسين مطورين (Full Stack)، ويشترط الحصول على شهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (تطوير البرمجيات أو ما يعادل) دون اشتراط خبرة مهنية.

وتضمن الإعلان أيضًا منصب محلل بيانات، بشهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (ماستر في الرياضيات التطبيقية/الإعلام الآلي أو Data Science) مع خبرة لا تقل عن خمس (05) سنوات في تحليل البيانات.

كما تم فتح أربعة مناصب لمهندسي نظام، بشهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (نظام أو شبكة) وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

بالإضافة إلى منصب مهندس ذكاء الأعمال (Business Intelligence) بشهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (Data Analytics أو Big Data أو ما يعادل) وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

وأعلنت الشركة عن توظيف مهندسين في الأمن السيبيراني (Cyber Sécurité)، بشهادة ماستر أو مهندس في الإعلام الآلي (Sécurité et Cyber Sécurité) وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ودعت الشركة الراغبين في الترشح إلى إرسال السيرة الذاتية مرفقة بصورة احترافية حديثة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]