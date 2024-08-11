مطار الجزائر يوظف.. وهذه الشروط والمناصب

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأحد، عن فتح مناصب توظيف على مستوى المطار .

وحسب بيان إدارة مطار الجزائر الدولي عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن مناصب توظيف خاصة بأعوان الامن.

وفيما يخص المؤهلات المطلوبة، فقد اشترطت إدارة مطار الجزائر أن يكون المستوى الدراسي للراغب في الالتحاق بمنصب عون أمن على مستوى المطار (السنة الثالثة ثانوي).

كما يجب أن يكون بحالة بدنية جيدة، وله القدرة على العمل تحت الضغط، وأن يتميز الراغب بالهدوء والإحترافية.

ولتقديم طلب التوظيف، دعت إدارة مطار الجزائر، إلى ارسال سيرة ذاتية خاصة بكم (مع صورة شمسية حديثة) على البريد الالكتروني التالي: [email protected]