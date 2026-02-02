مطار الجزائر يوظف
بقلم أسماء
أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر هواري بومدين عن فتح 3 وظائف شاغرة لمنصب ممرض/ممرضة.
و حسب بيان شركة تسيير مطار الجزائر الدولي فإن المؤهلات المطلوبة شهادة في التمريض، السن بين 30 و45 سنة. خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال. اتقان اللغة العربية، الفرنسية و الانجليزية. على أن يكون العمل بنظام المناوبة.
و لتقديم الطلب، يمكن ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة و احترافية على البريد الالكتروني التالي:
