مطار الجزائر يوظف

بقلم أسماء
أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر هواري بومدين عن فتح مناصب توظيف مهندس ( محطة كهرباء وعون تقني.

وحسب بيان شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر فإن مؤهلات هذا المنصب تتطلب شهادة مهندس هندسة كهربائية او ما يعادل . وخبرة على الأقل من 3 الى 5 سنوات خبرة في مجال ، الاستغلال او صيانة المحطات الفرعية للكهرباء .واتقان محكم لشبكات HT/MT/BT ، كما يمكنه قراءة و تفسير الرسوم التخطيطية الكهربائية. معرفة نظم الحماية و التحكم. واتقان البرمجيات التقنية (AutoCAD , Caneco, ETAP او ما يعادل . ومن المؤهلات الأخرى التحليل ، الصرامة ، القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة و العمل كفريق. معرفة معايير السلامة الكهربائية و إجراءات HSE.

كما يجب على المترشح لمنصب عون تقني تقني محطة كهرباء، أن يكون متحصل على شهادة تقني سامي (BTS ,DUT او ما يعادل ) في الهندسة الكهربائية او مجال مماثل . وتكون الخبرة على الأقل من 2 الى 3 سنوات خبرة في صيانة او استغلال المنشآت الكهربائية .

في حين، يجب أن تتوفر لدى المترشح للمسابقة مؤهلات لقراءة المخططات الكهربائية، تشخيص الأعطال، صيانة و اصلاح المرافق . استخدام أجهزة القياس ( جهاز قياس متعدد، جهاز قياس المقاومة العالية، الخ.) .التفاعل، التنظيم، الاستقلالية و روح الجماعة .احترام إرشادات السلامة والاستعداد للتدخل في أوقات غير اعتيادية اذا لزم الامر .

كما يمكن إرسال سيرة ذاتية خاصة بكم (مع صورة احترافية حديثة) على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

