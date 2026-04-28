مطار الجزائر يوظف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن فتح مناصب توظيف لفائدة المتحصلين على شهادة الفندقة (رجال ونساء).

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع فايسبوك، أن هذه الخطوة تأتي لتلبية حاجيات صالونات الشخصيات المهمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين.

وبخصوص المؤهلات المطلوبة يجب أن يكون المترشح حاصل على شهادة في مجال الفندقة، وتكون له خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مع إتقان اللغة العربية، الفرنسية والانجليزية.

كما يجب أن يتمتع المترشح بمظهر لائق، مع ضمان نظافة صالونات الشخصيات المهمة ورضا وراحة المسافرين، كذلك يجب أن يكون متحكم في تسيير تقنيات الخدمات، تنسيق وتقديم أطباق البوفيهات، إضافة إلى الدقة، الاستجابة السريعة والسرية المهنية.

وعلى الراغبين في تقديم طلبهم، إرسال سيرة ذاتية خاصة (مع صورة احترافية حديثة) على البريد الالكتروني التالي: [email protected]

