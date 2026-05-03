مطار الجزائر يوظف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأحد، عن فتح مناصب توظيف لاختصاصيين في الصقور. على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وأشارت مصالح مطار الجزائر إلى أن المؤهلات المطلوبة هي معرفة جيدة في علم الطيور “سلوك الطيور”. وإتقان جيد لتقنيات تدريبات الصقور. على أن تكون خبرة مهنية مؤكدة في الصقارة الميدانية لا تقل عن 3 سنوات.

ولتقديم الطلب، على الراغبين في الترشح إرسال سيرة ذاتية، مع صورة شمسية حديثة، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

في حين، افادت الإدارة أن الإعلان صالح الى غاية 30 ماي 2026.

