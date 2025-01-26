مطار الجزائر يوظف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأحد، عن فتح منصب توظيف خاص “بمدير تخطيط و تطوير المنشآت” على مستوى المطار.

وأوضح إدارة مطار الجزائر الدولي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أنه “بهدف تحقيق التميز العملياتي و دعم التنمية الإستراتيجية لمنشاتها، تبحث شركة تسيير مصالح و منشات مطار الجزائر عن محترف أو محترفة لإدارة تخطيط و تطوير منشآت المطار.”

المهام الرئيسية

وتتمثل المهام الرئيسية، في وضع المخطط الرئيسي للمطار بالتعاون مع الأطراف المعنية، والحرص على احترامه و تحديثه إذ لزم الأمر، بالاضافة إلى تطوير برامج تهيئة المنشات (محطة الركاب، الشحن،الخ) و تنفيذها بعد المصادقة عليه.

ومن بين المهام أيضا، الشروع في الدراسات للحصول على الأراضي العامة أو الخاصة و ضمان المتابعة، والقيام بجرد العقار و الأراضي. وكذا التنسيق مع المصالح المعنية عن البرمجة ، الدراسات و تحقيق مشاريع المنشآت، وكذا تحديث و تصميم رسومات و مخططات مرافق المطار .

كما تتمثل المهام الرئيسية، في الإشراف على تخطيط و تنفيذ مشاريع التحديث و توسعة منشآت المطار، وكذا تحديد متطلبات المنشآت و اقتراح التدابير الإستراتيجية وميزانيات الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات وفقا للمخطط الاستراتيجي لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، بالاضافة إلى الإشراف على أشغال منشآت المطار و ضمان توافقها مع المخططات و المعايير المعتمدة، وضمان مراقبة تكنولوجية على المعدات و عمليات الاستحواذ لتحديث المنشآت.

المؤهلات المطلوبة:

وفيما يخص المؤهلات المطلوبة، فقد اشترطت إدارة مطار الجزائر أن يكون الراغب في الالتحاق بمنصب ” بمدير تخطيط و تطوير المنشآت ” يحوز على شهادة جامعية (بكالوريا+5)، شهادة في الهندسة المدنية.

كما يجب أن يكون لديه خبرة مهنية على الأقل 10 سنوات في منصب مماثل في قطاع الطيران، النقل أو المنشآت القاعدية، ولديه معرفة شاملة للمعايير الدولية المتعلقة بالبنية التحتية .

واشترطت إدارة المطار أيضا، أن يتقن المعني آليات التخطيط و إدارة المشروع (MS Projet ,Auto CAD) ولديه الكفاءة في إدارة الميزانية و متابعة مؤشرات الأداء.

الكفاءات الأساسية :

- تسيير و إدارة فرق متعددة التخصصات .

– مهارات ممتازة في الاتصال و التفاوض.

– نظرة إستراتيجية و قدرة على توقع الاحتياجات على المدى البعيد.

– حسن التنظيم.

لتقديم طلب الالتحاق بالمنصب المذكور، يرجى إرسال سيرة ذاتية خاصة (مع صورة شمسية حديثة) على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]