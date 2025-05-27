مطار الجزائر يوظّف مضيفات استعلام بهذه الشروط

أطلقت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر مناصب توظيف خاصة بمضيفات الاستعلام على مستوى المطار.

وحسب بيانٍ لإدارة المطار، فإن الراغبات في الالتحاق بهذه المناصب يجب أن يكنّ حاصلات على مستوى جامعي. ويتقنّ اللغات: العربية، الفرنسية والإنجليزية. مع التميّز بالأدب والمجاملة، والحضور بمظهر لائق.

كما اشترطت مصالح المطار أن يتراوح سنّ المتقدمات لهذه الوظيفة بين 22 و25 سنة. مع تمتعهن بطول قامة لا يقلّ عن 1.65 م.

ودعت إدارة المطار الراغبات في الالتحاق بهذه المناصب، إلى إرسال سيرة ذاتية خاصة (مع صورة احترافية حديثة) على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]