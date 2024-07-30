مطار الجزائر يوظّف.. هذه الشروط

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن فتح باب التوظيف لمناصب “مضيفات الاستعلام”.

وحسبما نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإنه من شروط الإلتحاق بالمنصب أن يكون ذو مستوى جامعي. إتقان اللغات العربية، الفرنسية والإنجليزية. -الادب والمجاملة الموثوقية مضمونة في جميع آلظروف. مظهر لائق. الاحتفاظ بالسرية. السن ما بين 22 سنة و30 سنة.

كما يتم تقديم الطلبات وإرسال السيرة الذاتية خاصة بكم “مع صورة شمسية حديثة” على البريد الالكتروني التالي: [email protected]