إعــــلانات
الوطني

مطار الجزائر يُصدر بيانا بخصوص حادث سرقة!

بقلم حمزة بن هويس
مطار الجزائر يُصدر بيانا بخصوص حادث سرقة!
  • 1170
  • 0

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، بيانا، على إثر التصريحات الأخيرة بشأن سرقة ممتلكات شخصية لأحد المسافرين عبر رحلة من مطار الجزائر إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الشركة، أن معالجة وتسيير الامتعة “المناولة والنقل” ليست مسؤولية موظفي الشركة. وإنما تعود على شركات المناولة الأرضية وهي الخطوط الجوية الجزائرية، سويسبورت وطيران الطاسيلي.

هذا وأكدت الشركة، أنها ستبقى ملتزمة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وضمان أفضل تجربة سفر ممكنة لمسافرينا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aj8eg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر