مطار الجزائر يُعلن عن توظيف مضيفات وهذه الشروط

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن فتح باب التوظيف لمناصب مضيفات الإستعلام.

وحسب بيان للشركة، فإن المؤهلات المطلوبة لهذا المنصب تتمثل في المستوى الجامعي. وإتقان اللغات، العربية، الفرنسية والإنجليزية.

كما إشترطت الشركة الأدب والمجاملة، والموثوقية مضمونة في جميع الظروف، والمظهر اللائق، والاحتفاظ بالسرية.

وفيما يتعلق بالسن المطلوب، حددته الشركة ما بين 22 سنة و30 سنة.

وعلى الراغبين في التقديم، إرسال سيرة ذاتية خاصة بهم، مع صورة شمسية حديثة، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]