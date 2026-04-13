مطار الجزائر يُعلن عن توظيف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن إطلاق مناصب توظيف خاصة بأعوان الأمن على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين.

وحسب بيان للشركة، تتمثل المؤهلات المطلوبة للوظيفة، أن يكون المعني متزوجا، وأن لا يتجاوز سنه الـ45 سنة. وأن يكون المستوى الدراسي له السنة الثالثة ثانوي، وفي حالة بدنية جيدة.

وكذا أن يكون للمعني القدرة على العمل تحت الضغط، والهدوء والاحترافية، وأن يكون مجند سابقا في الجيش أو الشرطة (القوات الخاصة).

ولتقديم الطلبات، يجب ارسال سيرة ذاتية خاصة، مع صورة شمسية حديثة، على البريد الالكتروني التالي:[email protected]