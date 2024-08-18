مطار الجزائر يُعلن عن عملية توظيف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن إطلاق مناصب توظيف خاصة بالسائقين على مستوى مطار الجزائر.

وكشفت الشركة، عن المؤهلات المطلوبة لهذا العمل والمتمثلة في 10 سنوات خبرة، ورخصة السياقة لجميع الفئات.

بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية، والاحترام والاحترافية، والقدرة على تحديد الاتجاهات، والإلتزام بالمواعيد.

فيما تم إشتراط أن يكون سن المتقدمين فوق الـ30 سنة، والحصول على بطاقة الخدمة الوطنية سواء معفى أو مؤدي.

ودعت الشركة، الراغبين في تقديم الطلبات، إرسال السيرة الذاتية مع صورة شمسية حديثة، على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]