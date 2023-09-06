مطار الشلف.. فتح رحلات داخلية نحو جنوب البلاد

صرح وزير النقل، يوسف شرفة، على هامش زيارة عمل و تفقد لمنشآت قطاعه بولاية الشلف، أن مطار “أبو بكر بلقايد” . الذي يضمن حاليا رحلتين دوليتين أسبوعيا سيتدعم برحلات داخلية مع نهاية السنة الجارية.

وأوضح شرفة أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع شركتي طاسيلي أو الخطوط الجوية الجزائرية. على أن تكون البداية بفتح خط نحو مدينة ورقلة أو حاسي مسعود، لاسيما أن عدد كبير من سكان الولاية يعملون بولايات الجنوب.

وبخصوص مشروع توسعة مطار الشلف، قال الوزير إن الدراسة التي تتضمن التوسعة الأولى و التوسعة الثانية و إعادة الاعتبار للمحطة القديمة قد انتهت. مشيرا إلى إمكانية إدراج مشروع التوسعة الأولى ضمن برنامج سنة 2024 وباقي المراحل تباعا.