مطار العاصمة يصدر بيانا هاما بشأن رحلات الجوية التونسية

أعلن مطار الجزائر في بيان اليوم الأحد، أنه تم تحويل رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية (TUNISAIR) من المحطة 1 إلى المحطة الغربية.

وذلك ابتداء من اليوم 30 افريل 2023، حيث ستحط جيمع رحلاتTUNISAIR بالمحطة الغربية لمطار هواري بومدين الدولي

وجاء في البيان:”يعلمكم مطار الجزائر انه تم تحويل رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية (TUNISAIR) من المحطة 1 إلى المحطة الغربية وذلك ابتداء من اليوم 30 افريل 2023.. يشكركم مطار الجزائر على حسن تفهمكم وتعاونكم خلال هذه الفترة الانتقالية.”

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