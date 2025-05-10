مطار تلمسان يُبرمج 10 رحلات لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة

برمج المطار الدولي “مصالي الحاج” لتلمسان، 10 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة برسم موسم الحج 1446 هـ الموافق لـ 2025م.

وأوضح مدير المطار بوعزة محمد الأمين، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه تم برمجة 10 رحلات جوية. للتكفل بنقل حوالي 2500 حاج وحاجة من ولايات تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس والنعامة.

وأضاف بوعزة أن أول رحلة نحو البقاع المقدسة ستنطلق في 12 ماي الجاري في حدود الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء. على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار المدينة المنورة.

مشيرا إلى أن كل الرحلات الخاصة بالحجاج ستكون على متن طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. بمعدل 250 حاج في كل رحلة.

لضمان نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف اتخذ المطار الدولي “مصالي الحاج” لتلمسان. جملة من الإجراءات على غرار تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكثيف عدد شبابيك التسجيل وحافلات لنقل الحجاج من قاعة الانتظار إلى الطائرة وغيرها وفق ذات المسؤول.

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