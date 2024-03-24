مطار جيجل: رحلتان إضافيتان نحو هذه الوجهة

أفاد مدير مطار مطار فرحات عباس بجيجل عادل فضيل، اليوم الأحد، أنه ستتم برمجة رحلتين إضافيتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من جيجل نحو الجزائر العاصمة ليلا. وذلك بدءا من نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح فضيل في تصريح ل/وأج، أن “الرحلة الأولى ستكون كل يوم سبت من مطار فرحات عباس بجيجل نحو مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة بدءا من الساعة العاشرة ليلا وعشر دقائق (22:10).

أما الرحلة الثانية ستكون كل يوم خميس في حدود منتصف الليل والربع (00:15). يضيف مدير المطار.

كما أبرز ذات المتحدث في نفس السياق أن التوقيت الذي تم اعتماده في الرحلتين الجديدتين سيتيح خيارات إضافية أمام المسافرين للتنقل نحو الجزائر العاصمة.

وبذلك سيرتفع عدد الرحلات المبرمجة على مستوى مطار جيجل إلى (16) رحلة داخلية أسبوعيا تضاف إليها رحلتان دوليتان بين جيجل ومارسيليا (فرنسا) كل يومي ثلاثاء و جمعة.