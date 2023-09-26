مطار دولي يفرض ضريبة على الركاب

أعربت شركة الطيران الهولندية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، عن مخاوفها. بشأن اقتراح البرلمان الهولندي فرض ضريبة على ركاب النقل في مطار أمستردام شيفول.

وفقًا لشركة KLM، فإن الموافقة على الاقتراح يمكن أن تؤثر سلبًا على نقل الركاب المغادرين من مطار شيفول.

ولهذا السبب، دعت KLM السلطات إلى النظر في جميع العوامل قبل المضي قدمًا.

وبحسب ما ورد سيتم استخدام الأموال من الضريبة لتشجيع خفض تكاليف الطاقة للمقيمين في هولندا.

ومع ذلك، بعد الاقتراح الذي قدمه البرلمان الهولندي، قال رئيس شركة KLM ومديرها التنفيذي، مارجان رينتل. إن تنفيذ مثل هذه الضريبة غير مفهوم ومثير للقلق للغاية.

علاوة على ذلك، أكد رينتل أن هولندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفكر في فرض مثل هذه الضريبة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة KLM مرجان رينتل “نحن الدولة الأولى والوحيدة في العالم. التي تُطرح فيها هذه الضريبة على الطاولة. وهذا يعني أن الركاب الذين يسافرون عبر شيفول فقط هم الذين سيدفعون أموالاً إضافية. مقابل تذكرة طيرانهم، في حين أن هذا لن ينطبق على المطارات الأوروبية الأخرى”.

وأظهرت الأبحاث أنه إذا تم فرض الضريبة على الركاب الذين ينتقلون في مطار أمستردام شيفول. فسيكون هناك عدد أقل من الركاب المتصلين بنسبة 30 في المائة.

وكما يوضح موقع Aviation24، فإن مطار شيفول له دور مهم في ربط المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي إدخال الضريبة إلى دفع الركاب لاختيار مطارات أخرى في أوروبا. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات لشركة الطيران.

علاوة على ذلك، أشار نفس الأمر إلى أن اعتماد الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM). على الركاب المنتقلين من الرحلات الجوية داخل أوروبا إلى تلك الموجودة في شيفول واضح جدًا. وكما تظهر البيانات، فإن 6 من كل 10 ركاب يختارون هذا الطريق عند النقل.