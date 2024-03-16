مطار رابح بيطاط.. تقدم أشغال التوسعة بنسبة 65 %

قام والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، رفقة الأمين العام للولاية، مدير الاشغال العمومية، مدير الطاقة و مدير Anrip، بخرجة ميدانية لتفقد مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالولاية.

وأفادت ولاية عنابة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الوالي توجه إلى مطار رابح بيطاط. أين تمت معاينة أشغال مشروع التوسعة وإعادة التأهيل بالمطار لرفع طاقة الاستيعاب واستقبال الطائرات من الحجم الكبير.

وحسب المصدر نفسه، سيتم تدعيم موقف الطائرات (ج) و طرق الربط والسير داخل مضمار الطائرات، و الذي عرفت نسبة تقدم الأشغال به 65% .

وتهدف عملية إعادة تأهيل موقف الطائرات للمطار لإنعاش حركة الملاحة الجوية بالولاية.

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