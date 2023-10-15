حجز 24.900 أورو غير مصرح به و600 قرص مهلوس بمطار سطيف

تمكن أعوان فرقة الجمارك لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف على مستوى مطار سطيف الدولي “8 ماي 1945” من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية، غير مصرح به.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن المبلغ المحجوز قدره 24.900 أورو، تم ضبطه إثر التفتيش الجسدي لإحدى المسافرات قادمة عبر رحلة دولية قادمة من فرنسا.

وفي عملية ثانية، تمكنت المصالح ذاتها، وعلى إثر مراقبة جمركية عن طريق جهاز الماسح الضوئي (سكانير)، من ضبط كمية من الأدوية المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا، قدرت بــ 600 قرص مهلوس من نوع ترامادول (TRAMADOL) تركيز 325 ملغ، بدون وثائق تثبت الحيازة الشرعية كانت مخبأة بأمتعة مسافر قادم على متن رحلة دولية قادمة من فرنسا. يضيف البيان.



وتؤكد العمليتان التجند التام والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لكافة أشكال الجرائم العابرة للحدود لاسيما ما تعلق منها بالتطبيق الصارم للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا محاربة تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.