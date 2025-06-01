مطار سطيف.. حجز 9200 أورو قادمة من فرنسا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المطار الدولي 08 ماي 1945 بسطيف. التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدر بـ 9200 أورو.

وأوضح بيان للمصالح نفسها، أنه تم حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدر بـ 9200 أورو. تم ضبطه عن طريق تفتيش جسدي وكذا تفتيش أمتعة مسافرة قادمة من مدينة ليون الفرنسية.

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