مطار قسنطينة.. وزير النقل يشدد على ضرورة إنجاح موسمي الحج والاصطياف

شدد وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل للتكفل الأمثل بالمواطنين. و العمل بالتنسيق بين جميع الفاعلين لإنجاح موسم الإصطياف الذي يعرف حركية كبيرة. وهذا خلال زيارته التفقدية لمطار محمد بوشياف في قسنطينة.

كما دعا وزير النقل إلى إنجاح موسم الحج وعملية نقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة في أحسن الظروف.

للإشارة، قام يوسف شرفة، رفقة والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، والوفد المرافق لهما، الزيارة من مطار محمد بوضياف. حيث تفقد الوزير مختلف المرافق على مستوى هذه المنشأة، أين وقف على جاهزيتها، وظروف الاستقبال والتكفل بالمسافرين.