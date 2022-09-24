مطار مونبلييه الفرنسي مغلق إلى إشعار آخر

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم السبت، أنه تم إغلاق مطار مونبلييه إلى إشعار آخر. وذلك بعد انحراف طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها.

وأشار بيان من مقاطعة هيرولت، إلى أن الحادث لم تسفر عن تسجيل أية إصابات بين أفراد طاقم الطائرة وهم 3 أفراد. وكإجراء أمني تم إيقاف جميع الرحلات التجارية والشحن القادمة إلى مطار مونبلييه لفترة غير محددة.

وأوضح البيان ذاته، أنه في تمام الساعة 2:50 من صباح اليوم انحرفت طائرة البريد الجوي، من طراز بوينج 737 محملة بالبضائع. عن المدرج عند الهبوط في مطار مونبلييه قبل أن تستقر في نهاية المدرج.

كما توجع إلى مكان الحادث نحو 60 رجل إطفاء من الحماية المدنية والإنقاذ في مقاطعة هيرولت. بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ بالمياه بالإضافة إلى فرقة من درك النقل الجوي وفرق من المطار.