مطار ورقلة: برمجة 7 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة

برمجت 7 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية إنطلاقا من مطار عين البيضاء بورقلة.

كما ستضمن تلك الرحلات التي من المنتظر أن تنطلق بدءا من 18 يونيو الجاري نقل ما لا يقل عن 2.740 حاجا وحاجة. من ولايات ورقلة و الوادي و غرداية و إيليزي و جانت و تمنراست وتقرت و المنيعة و المغير بمعدل 290 راكبا في كل رحلة. مثلما أوضح لـ “وأج” مسؤول المصلحة التجارية بذات الشركة عيسى داود.

وتم الترخيص لوكالتين سياحيتين معتمدتين لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج على مستوى ولاية ورقلة، استنادا للمتحدث. مشيرا إلى أن عملية بيع التذاكر كانت قد انطلقت يوم 10 يونيو الجاري.

كما خصصت طائرات من طراز “إرباص” من الجيل الجديد تابعة للناقل العمومي لنقل ضيوف الرحمان إلى البقاع المقدسة. حيث ستحط الرحلة بمطار المدينة المنورة، فيما ستحط الرحلات المتبقية بمطار جدة الدولي، كما جرى شرحه.

في حين، تتواصل رحلات نقل الحجاج إلى غاية الفاتح يوليو المقبل. فيما ستكون رحلات العودة في الفترة ما بين 18 و 31 من نفس الشهر.

كما برمجت رحلات جوية خاصة لنقل الحجاج من ولايات تمنراست و إيليزي وجانت إلى مطار ورقلة، مثلما أشير إليه.

وتحسبا لموسم الحج 2022، نظمت لقاءات إعلامية و توجيهية لفائدة المؤهلين لأداء مناسك الحج بولاية ورقلة. تضمنت نصائح وإرشادات وذلك بالتنسيق مع مصالح الصحة و الجمارك و البنوك والهلال الأحمر الجزائري.