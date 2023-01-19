مطار وهران.. تحويل الرحلات الداخلية إلى المحطة الدولية القديمة

أعلنت مؤسسة تسيير مطار أحمد بن بلة الدولي اليوم الخميس، عن تحويل الرحلات الداخلية إلى المبنى القديم t2.

وحسب بيان نشر عبر صفحتها للفيسبوك، فإن الأمر يتعلق بالرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية وخطوط طاسيلي للطيران المبرمجة يوم الأحد 22 جانفي، حيث تم تحويلها إلى المبنى الدولي القديم، المبنى 2 (T2).

وأشارت مؤسسة تسيير مطار وهران، إلى أن هذا التحويل سيوفر خدمات أفضل لشركات الطيران والركاب.