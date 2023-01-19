مطار وهران: تحويل كافة الرحلات الدولية إلى المحطة الجديدة

أعلنت مؤسسة تسيير مطار أحمد بن بلة الدولي اليوم الخميس عن تحويل كافة الرحلات الدولية من ونحو وهران إلى المحطة المحطة الجديدة ابتداء من يوم السبت القادم على الساعة 18 مساءً.

وحسب يان نشر عبر صفحتها للفيسبوك، فإن الأمر يتعلق بالرحلات الجوية التابعة لشركات الطيران التالية: الجوية الجزائرية ، فولوتيا ، ترانسافيا، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط التونسية، الخطوط الجوية التركية، TUIfly ، Vueling و ASL Airlines.