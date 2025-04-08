مطار الجزائر يوظف.. وهذه هي الشروط والمناصب

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التوظيف بعقد محدد المدة على مستوى المطار.

وجاء في البيان: “تعلن شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر “هواري بومدين” عن فتح باب التوظيف بعقد محدد المدة ثلاثة (03) أشهر في المجالات التالية:

سباك : العدد ثمانية (08).

نجار : العدد ثمانية (08).

دهان: العدد ثمانية (08).

كهربائي : العدد ثمانية (08).

هذه شروط التوظيف:

وفيما يخص الشروط المطلوبة، فقد اشترطت إدارة مطار الجزائر، شهادة معتمدة في المجال، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات (10) في المجال نفسه.

ودعت إدارة مطار الجزائر المهتمين إلى ارسال سيرتهم الذاتية مرفقة بصورة شمسية حديثة عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]