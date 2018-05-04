رخّصت مديرية النشاط الإجتماعي بالبليدة لــ 20 مطعم لتحويلها إلى مطاعم “الرحمة”خلال شهر رمضان من أجل إفطار عابري السبيل.

وبحسب مصادر للنهار”أونلاين”، فإن البرنامج المسطّر خلال شهر رمضان سيكون لفائدة الأشخاص المحتاجين والعائلات المعوزة.

وأضاف المصدر، أنّ المطاعم سيتكفل بها المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية.

وقد أسندت عملية تسيير وتموين 15 مطعما للجمعيات الخيرية وسيتم فتح المطاعم بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان المعظم.

ستقدم هذه المطاعم حوالي 1500 وجبة يومية ساخنة موزعة مابين بلديات ودوائر الولاية على مدار شهر كامل.

كما قامت مديرية النشاط الإجتماعي بتوزيع طرود غذائية على العائلات المعوزة، والتي قارب عددها 40 الف عائلة.

بمختلف المواد الغذائية في إطار هبة تضامنية، والتي قدرت قيمتها المالية بأكثر من 220 مليون و400 ألف دينار جزائري.

ستستفيد كل العائلات المعوزة من طرد تبلغ قيمته مابين 5 آلاف و 6 آلاف دينار جزائري، حيث سيتم نقلها إلى مقر سكنات العائلات.