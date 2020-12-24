مطاعم جاهزة لتوفير وجبات ساخنة لتلاميذ المدارس بغرداية

أمر بوعلام عمراني والي ولاية غرداية بإقتناء مطاعم جاهزة وتوزيعها علي المدارس التي لا توجد بها هياكل إطعام.

وهذا من اجل توفير وجبات ساخنة للتلاميذ و التي اعتبرها اولوية قصوى مستعجلة التنفيذ

واتي هذا القرار اثر تقرير اللجنة المشتركة التي أوفدها الي كل المؤسسات التربوية لمعاينة مذي تنفيذ تعليماته.

كما بحث والي الولاية العوائق والتوصيات الواجب اتخاذها من اجل حل جذري للمشكل

واجتمع الوالي مع مسؤولي كل المصالح اللازمة من اجل تجسيد التدابير الجديدة في ظرف 10 ايام على أقصي تقدير.

مشددا علي رؤساء البلديات من اجل تحمل مسئولياتهم الكاملة في خدمة تلاميذ المدارس بعد توفير كل الظروف اللازمة لهم.