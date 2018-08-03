مطاعم سعودية لإعداد وجبات جزائرية في الحج
تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع العديد من المطاعم الإعاشة في السعودية من أجل تحضير وإعداد وجبات جزائرية من طرف طباخين جزائريين .
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تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع العديد من المطاعم الإعاشة في السعودية من أجل تحضير وإعداد وجبات جزائرية من طرف طباخين جزائريين .
https://www.youtube.com/watch?v=ZFI4bveEuME
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