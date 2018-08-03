مطاعم سعودية لإعداد وجبات جزائرية في الحج

أخبار الجزائر
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مطاعم سعودية لإعداد وجبات جزائرية في الحج
بقلم وافي مهاجري

تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع العديد من المطاعم الإعاشة في السعودية من أجل تحضير وإعداد وجبات جزائرية من طرف طباخين جزائريين .


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