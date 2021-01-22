مطالبة وزير الصناعة بالشفافية هو مساس بالنظام والأمن العموميين!

فرحات آيت علي يقاضي رئيس جمعية وكلاء السيارات لأنه انتقد سياساته

نباش متهم بالقذف والترويج لأخبار تمسّ بالنظام العمومي.. وجلسة المحاكمة يوم 28 جانفي

تلقى رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، استدعاءً رسميا من محكمة بئر مراد رايس، بسبب شكوى رفعها ضدّه وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يتهمه فيها بقيادة حملة مغرضة ضدّ شخصه عبر وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحصلت “النهار” على نسخة من الاستدعاء الذي وجِه إلى الرئيس السابق للجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددة العلامات، بتهمة القذف ونشر وترويج وأخبار تمسّ النظام والأمن العموميين، وفقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، لفائدة وزير الصناعة، فرحات آيت علي، المولود بتاريخ 22 جوان 1958 والساكن في 4 شارع “حماني لحسن” بحيدرة في الجزائر.

وحسب العارضة، فإن المتهم يدّعي أنه رئيس جمعية وكلاء السيارات، وأنه يقود حملة مغرضة ضدّ شخص وزير الصناعة عبر الصحافة السمعية والمكتوبة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه بحضور جلسة المحاكمة بتاريخ الثامن والعشرين جانفي الجاري في محكمة بئر مراد رايس.

وتسلّم المشتكى منه، محضر التكليف بالحضور، الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، طبقا للمادة 19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو المحضر الذي أكّد بأن عدم امتثال يوسف نباش للتكليف بالحضور، سيصدر جراءه حكما ضدّه بناءً على ما قدّمه المدعي من عناصر.

ويعدّ هذا النوع من الشكاوى كسابقة من نوعها في قطاع الصناعة، بسبب انتقادات لسوء التسيير من طرف شخص هو بمثابة خبير ومتخصص في مجال السيارات، حيث سبق له وأن شغل لعدة سنوات منصب رئيس لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، وكان من أشدّ منتقدي سياسة الوزير الهارب، عبد السلام بوشوارب.