مطالب بإطلاق سراح هانيبال القدافي بعد تدهور صحته في لبنان

طالب الإعلامي الليبي باسم الصول، ممثل القبائل الليبية، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القدافى إبن الزعيم الليبي معمر القدافي.

وقال الإعلامي في رسالة إلى السلطات السياسية والقضائية ان حالة هانيبال تدعو الى القلق بعد تدهور صحته.

وهو مسجون في السجون اللبنانية بلا وجه حق، فالقضية التي هو موقوف بسببها لا تمت له بصلة.

لأن سنه خلال فترة اختفاء الصدر كان لا يتعدى السنتين، متسائلا كيف لرضيع ان يخطف رجلا؟.

للتذكير فإن الحالة الصحية لهنيبال القدافي تدهورت منذ 3 ايم حيث نقل الى احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.