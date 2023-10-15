مطالب بالتحقيق في مؤسستي النظافة وتزيين المحيط والردم التقني بباتنة

طالب أعضاء بالمجس الشعبي الولائي لولاية باتنة خلال الدورة الأخيرة للمجلس. بضرورة فتح تحقيق حول المؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط ” كلين بات “. والمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني.

وذلك لما يحوم حول هاتين المؤسستين من شبهات كثيرة خاصة ماتعلق بمنح عقود عمل لعشرات الأشخاص بطريقة مشبوهة وضعها الكثير في خانة شراء الذمم وكسب الولاء والصمت عن التجاوزات، خاصة وأن الكثير من المستفيدين من هذه العقود يتم تحويلهم الى مؤسسات اخرى لاداء بعض الأعمال الشكلية فقط في وقت لا يزاول الكثير منهم أي عمل، سوى تلقي اجور شهرية منتظمة طوال فترة تلك العقود التي تتجدد كلما انتهت.

يذكر ان تحقيقات سابقة تم فتحها في هاتين المؤسستين من طرف أكثر من جهة