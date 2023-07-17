مطالب بدراسة العروض المقدمة.. مستجدات جديدة بشأن مستقبل محرز

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبور، والمتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز.

وحسب ما غرد به رومانو، اليوم الإثنين، عبر تويتر، فإن وكلاء رياض محرز طالبوا التحدث مع إدارة المان سيتي، بعد أن قاموا بمناقشة تفاصيل العرض المقدم من نادي الأهلي السعودي.

وأوضح المصدر، أنه ستكون هناك مباحاثات بين ممثلي محرز وإدارة السيتي، في إنتظار وصول عرض من الأهلي السعودي.

وفي ذات السياق، كشف موقع “فووت ميركاتو“، اليوم الإثنين، أن نادي الأهلي السعودي سيقدم عرض بقيمة 20 مليون أورو لأربع سنوات، للتعاقد مع قائد الخضر.