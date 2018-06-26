مطالب بطرد ميسي من منتخب الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا

طالب المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني “ريكاردو لومبارد”، بطرد اللاعب ليونيل ميسي من منتخب التانغو بحجة أنه تعمّد اللعب بشكل سيئ لتوريط المدرب الحالي.

وتحدث لومباردي في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ ميسي قضى على 7 مدربين للمنتخب، ولذلك يجب طرده خاصة أنه يحاول توريط المدرب الحالي سامباولي.

وجاءت تصريحات لومباردى بعدما فشل ميسي في تقديم الأداء المنتظر بمونديال روسيا، و هو ما ظهر خلال مباريات منتخب بلاده وإخفاقه في تسديد ركلة جزاء.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يلتقي نيجيريا في الجولة الثالثة من جولات المونديال اليوم .