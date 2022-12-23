مطالب فرنسية بإعادة مباراة نهائي المونديال

قام ما يقارب 200 ألف مشجع للمنتخب الفرنسي، بتوقيع عارضة، للمطالبة بإعادة نهائي كأس العالم الذي جمع المنتخب الفرنسي بنظيره الأرجنتيني.

ووقّع مشجعي منتخب الديّكة، على عارضة إلكترونية على موقع mesopinions الفرنسي، الخاص بالعارضات للإحتجاج على القرارات.

وبرر مشجعي المنتخب الفرنسي قيامهم بالخطوة هذه، بسبب الأخطاء التحكيمية وعدم الالتزام بلوائح الفيفا حسبهم.

وإعترض الموقعون على ضربة الجزاء، التي لم يعود الحكم بسببها للفار، بالإضافة لوجود خطأ لمبابي قبل لقطة هدف الأرجنتين الثاني الذي وقعه ديماريا.

كما قام المعنين بالأمر بارسال هذه العارضة الإلكترونية، للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.