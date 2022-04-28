مطالب من المصريين بالتأهل مباشرة إلى المونديال دون إعادة المباراة

كشف رئيس الإتحادية المصرية لكرة القدم جمال علام عن الطلب الرسمي الذي تقدم به لـ “الفيفا” بعد فضيحة مباراة مصر والسنغال المؤهلة للمونديال.

كما قال جمال علام في تصريحه الذي نقله موقع “اونز مونديال” اليوم “لم نطلب إعادة المباراة ضد السنغال”.

وأضاف “طلبنا التأهل المباشر لكأس العالم بسبب الأجواء العدائية التي سادت المباراة”.

وكان لاعبو المنتخب المصري قد تعرّضوا لاعتداءات خلال مباراة السنغال. التي أجبرتهم على مطالبة الفيفا بالتأهل إلى المونديال مباشرة.

و هو نفس السيناريو تقريبا للمنتخب الوطني الذي تعرض لفضيجة تحكيمية أمام الكاميرون بطلها غاساما. وهي الخطوة التي اجبرت الفاف بتقديم تظلم لدى الفيفا.

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