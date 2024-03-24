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الرياضة

مطراني: “التعادل أمام خنشلة يسمج لنا بمواصلة العمل في أريحية”

بقلم النهار أونلاين
مطراني: “التعادل أمام خنشلة يسمج لنا بمواصلة العمل في أريحية”
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أبرز لاعب مولودية وهران، زوبير مطراني، أهمية التعادل الذي عاد به فريقه من خنشلة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أسم السبت، لحساب الجول الـ21 من البطولة.

وصرح مطراني، للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “نحن سعداء بنقطة التعادل التي حققناها في مواجهة اتحاد خنشلة”.

كما أضاف: “المباراة كانت جد صعبة ومرهقة، خاصة وأنها جرت خلال فترة الصيام، وهو ما أثر على مردودنا”.

وتابع زوبير مطراني: “هذه النقطة اتي عدنا بها من خنشلة، ستسمح لنا بالعمل في أريحية خلال هذا الأسبوع”.

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