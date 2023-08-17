مطراني وبراهيمي وكاسيلي ينظمون إلى اتحاد واد سوف

تعاقد فريق إتحاد واد سوف مع المهاجم زوبير مطراني، اليوم الخميس، بعقد لمدة موسمين قادما من نادي الشعلة السعودي.

وانظم اللاعب زوبير مطراني إلى الفريق السوفي الذي سيلعب لأول مرة في تاريخه في القسم الأول من البطولة الوطنية.

إلى جانب ذلك، وقع الحارس عبد الحميد براهيمي في الفريق السوفي بعقد يمتد لموسمين قادما من اتحاد خنشلة.

كما انظم صانع الألعاب أبو بكر كاسيلي في القلعة الزرقاء لموسمين قادما من نادي أمل الأربعاء الذي سقط إلى القسم الثاني.

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