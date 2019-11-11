مطرب مصري يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره: تقبلوني بيه ولا أعتزل!

أعلن المطرب المصري، رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، برسالة مطولة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، وصدم محبيه بنيته في إعتزال الغناء.

وكتب الفنان: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة”.

وأضاف رامي جمال: “رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.

مضيفا: “وفعلا بقى المرض بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كثير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي”.

واستكمل الفنان كلامه قائلا: “أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف عمل ثاني، عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة”.

وتابع رامي جمال: “لقيت إن عندي حلين، يا فعلا أترك عملي رغم حبي له، يا إما مش رح خبي مرضي، وتقبلوني بيه وترحموا اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب”.

وبعد هذا الإعلان، تصدر إسم رامي جمال موقع “غوغل” في مصر، ودعمه عدة فنانون من بينهم النجمة اللبنانية إليسا.

وكتبت إليسا: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك، إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت”.