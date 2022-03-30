مطلب جماهير الخضر يتصدر “التوندونس” على “تويتر”

لم تتجرع الجماهير الجزائرية، الطريقة التي أقصي بها الخضر من التأهل لكأس العالم 2022، ما دفعهم للمطالبة بإعادة المباراة الفاصلة.

وانتشر “هاشتاغ”، لجماهير المنتخب الوطني، على منصات التواصل الإجتماع، بعبارة “الماتش يتعاود”.

كما تصدر “هاشتاغ” الجماهير الجزائرية، اليوم الأربعاء، “التوندونس، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

ويأتي هذا المطلب، بالنظر للظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب الوطني، في هذه المباراة من الحكم الغامبي باكاري غاسما.