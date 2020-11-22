مطلقات ترغبن في الثباث

مطلقات يردن تجديد الحياة مع أشخاص يقدرون المرأة ويعطون مكانتها في الحياة، شعارهن “الحلال” والعيش في هدوء.

منال تبحث عن إبن الحلال..من أحيا إلى جانبه معززة مكرمة

لا أعاب في شيء من ناحية جمال الروح والأخلاق، فوالداي حفظهما الله علماني أبجديات الحياة.

ولقناني أن كيان المرأة لن يكون إلا بعثورها على رجل صالح يصونها ويحفظها.

هذا ما لم يجعلني أنتكس أو أسقط في براثين الحيرة بعد طلاقي، فقد تعافيت من ضر الزمان،وبنيت نفسي من جديد.

أنا منال من خنشلة،في ربيعي ال33،مطلقة بدون أولاد أحيا في بيت أهلي الذين لن أنسى إحتضانهم لي بعد عصيب المواقف.

جميلة ولبقة وحلوة،أمارس الخياطة وأدير أمور البيت بكل إحترافية يهمني أن أعيد بناء حياتي مع رجل شريف لا تهمني ولايته.

رجل سنه ما بين35و45سنة،اريده صادقا محترما، وشرطي أن يكون عاملا مستقرا،أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، وأعده بالوفاء والإخلاص.

الرقم السري: 133524

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إبنة الجلفة ستكون لك نعم الزوجة

من الجميل أن يسخّر لنا الله من يأخذ بيدنا ويدفع بنا إلى بر الأمان، بر الثباث والسكينة.

وهذا أكثر ما دفعني وأنا كلي يقين من أنني سأجد الروح التي تلائم روحي، فيحدث بيني وبينها تناغم واحتواء.

أنا شابة من الجلفة،اطل من الشرفة31من عمري، كتب عليّ الطلاق وعدت إلى بيت أهلي أجرّ أذيال الخيبة وطفلي بين يديّ.

متواضعة، طيبة لم أترك للإنكسار مكان في قلبي،حيث أنني عولت أن أعيد بناء حياتي مع رجل يحتضنني ويحتضن طفلي الصغير.

ليس لدي من الشروط سوى أن يكون من سيدق باب قلبي من ولاية الجلفة فقط أو ضواحيها، سنه ما بين40إلى50سنة.

اقبل أن يكون من سأعمر له الدار وأكمل معه المشوار مطلقا أو أرملا بأولاد سأخاف الله فيهم وأرعاهم مثل إبني.

الرقم السري: 133525

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