مطلقات ترغبن في ترميم الذات

متمسكات بالأمل بالرغم من الإنتكسات التي مررن بها، معولات على بلوغ السعادة ومصممات على ان تعيد الواحدة منهن بناء حياتها وكأن شيئا لم يكن، هنّ المطلقات الراغبات في بناء الذات واللواتي قصدننا بكل عزم لتجد كل منهن نصيبها من خلال هذا الركن.

أضمن لك الإحترام والسعادة على الدوام.. هل من زوج محترم وجاد لإبنة بومرداس؟

من بومرداس خاطبتنا إحدى بناتها اللواتي حملن على عاتقهن ضحد بوادر اليأس في الحياة، امرأة في ال35من عمرها، كتب عليها أن تحمل لقب المطلقة، امرأة لم يثنها أن تكون ناجحة في حياتها العملية حيث أنها موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، جميلة ومسؤولة.

تريد أول زهرة من بستننا هذا أن تعانق الأمل مع رجل محترم وجاد، يرأب صدعا كبيرا لطالما ألمّ بقلبها. لا تشترط شيئا سوى أن يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد وتسعد بأن تكون السند ونعم المعين لمن يؤمن بها.

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بنت القبائل تحلم بالاستقرار.. من يجعلني اما لأبنائه أهديه عمري

من بلاد القبائل حيث عبق الأصالة موجود، خاطبتنا إحدى بناتها التي لم ولن تستسلم للانكسار، حيث أنها عانقت الأمل باتصالها بنا بعد أن سمعت عن طيب صيت ما يأتي به هذا الركن، خاطبتنا وهي ترمي ان تبني حياتها من جديد مع شهم محب يمنحها السعادة والاستقرار.

ثاني زهرة من بستاننا الجميل في الـ44 من عمرها، هادئة حنونة، مطلقة بدون أولاد، ماكثة في البيت، ذات جمال قبائلي محض حيث أنها بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، بنت أصول تعي مسؤولياتها وما عليها.

تريد صاحبة إعلاننا الثاني أن تبدأ من جديد مع رجل تقبل أن يكون مطلقا أو أرملا بأولاد تسهر على راحتهم وخدمتهم، فتحقق بذلك حلم الأمومة. رجل لا يتجاوز سنه 60سنة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133605

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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عاصمية أصيلة تعدك بحياة جميلة.. هل ستحقق حلمي وتداوي ألمي؟

لم تكن صاحبة إعلاننا الثالث بمنأى عما قررته صاحبات الإعلانين السابقين ،حيث أنها هي الأخرى اختارت طريقا يحملها إلى جادة الصواب من خلال قرار جعلها تعول على أن تجد لروحها توأما .كيف لا وعديد الرجال في بلدنا الحبيب يمكن الاتكال عليهم في هذا الباب.

الزهرة الثالثة في ركننا هذا والتي بها سنربط أجمل باقة انتقيناها لقرائنا الأوفياء عاصمية في الـ42من عمرها، مطلقة ولها بنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي، متدينة وحكيمة في إدارة أمور البيت، يتيمة الوالدين وتتوق أن يكون لها زوج يحنّ عليها ويملأ روحها حبا. لا تريد صاحبة إعلاننا هذا سوى أن تكون البداية على يد من هو أجدر بقلبها رجل صالح لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وتعد أن تكون نعم الزوجة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133607

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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