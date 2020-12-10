مطلقات.. من يعيد النبض لقلبي أجعله ملكا في حياتي

موظفة وجميلة تمنحك عيشة هنية.. حلمي الاستقرار إلى جانب شهم أحبه على الدوام

نبدأ عروضنا من غرب البلاد، بالتحديد من الجوهرة تلمسان، أين اتصلت بنا فتاة غاية في التألق، حلوة الكلام، إنها فاطمة، صاحبة الـ 32 سنة، شابة مطلقة ولديها طفل في رعايتها، موظفة مستقرة أثبتت وجودها وكللت حياتها بالنجاح بالرغم من انكسارها، جميلة الشكل، لا بل حسناء، ممتلئة الجسم، نشيطة ومفعمة بالحيوية.

تريد أن يكون لها نصيب مع من يقدر ذاتها، رجل فاضل يبدد آثار الماضي ويغدو معها إلى غد أجمل وأفضل يكون أبا حنون على ابنها، لا يهم من أي ولاية يكون، تقبله أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، يكون لديه عمل المستقر وحبذا مسكن خاص.

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الرقم السري: 133638

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من يعيد النبض لقلبي أجعله ملكا في حياتي.. جادة ونيتي الاستقرار فمن يشاركني القرار

امرأة أصيلة من ولاية باتنة، على قدر كبير من الجدية، عفيفة وصادقة، تود أن تحقق السلام في حياتها، تبلغ من العمر 49 سنة، مطلقة من دون أولاد، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة جدا وتبدو أقل من سنها بكثير.

تبحث عن الأمل الذي يحيا من جديد، إلى جانب رجل حنون، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه أقل من 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل حتى بأولاد، وتعد أن تكون لهم نِعم الأم.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133639

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

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