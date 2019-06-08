مطلقة تحلم برجل شهم تكمل معه بقية العمر

لم أجرم أو أذنب لأنني انفصلت عن زوج استحالت معه العشرة، لهذا السبب لا أريد أن أحمل كثيرا لقب مطلقة، أخشى أن تطالني نظرات الازدراء.

وذلك السؤال الذي يتكرر من طرف كل الناس، الذين يبحثون وينقبون عن أمور الناس.

لهذا السبب أرسلت على جناح السرعة، حتى أجد من ينتشلني من هذا الوضع ويكون لي خير رفيق وسند.

ومن جهتي أعده بحياة رائعة لا مكان فيها للمشاكل إن شاء الله.

أسماء من ولاية جيجل، أبلغ من العمر 30 سنة، مطلقة من دون أولاد، محجبة وبيضاء البشرة ومتوسطة القامة ومقبولة الشكل وأنيقة.

أتمنى أن يلاقيني القدر برجل شهم أكمل معه بقية العمر، أفضل أن يكون من ولاية مستغانم، يقدر المرأة ويحترمها ويراعي فيها الله، لا يتجاوز سنه الـ40 عاما.

لا أمانع إن كان أرمل أو مطلقا بطفلين على الأكثر، أشترط أن يكون عاملا يكفل لي الحياة الكريمة، أعده بالإحسان والوفاء على مدى الأيام.

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