مطلقة ترغب في زوج صالح يمضي بها نحو حياة أفضل

سعاد من ولاية البليدة، امرأة واعية ورصينة قبائلية الأصل، مطلقة من دون أولاد وتبلغ من العمر 50 سنة.

موظفة مستقرة، بيضاء البشرة وطويلة القامة ومقبولة الشكل وتبدو أقل من سنها الحقيقي.

تتمنى أن يرزقها الله بزوج صالح يحررها من آثار تجربتها الفاشلة ويمضي بها نحو حياة أفضل، يتخذها شريكة لحياته ورفيقة لدربه بما يرضي الله.

تفضل أن يكون شريك حياتها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، وحبذا لو يكون قبائلي الأصل.

يكون عمره ما بين 50 و60 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد، كما ترضى بالتعدد مع رجل صالح وأمين، يقدر المرأة ويحترمها.

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