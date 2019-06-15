مطلقة تريد خوض تجربة جديدة تحررها من آثار الماضي

امرأة متميزة ورصينة من ولاية الشلف، مطلقة أم لطفلة ماكثة في البيت، تبلغ من العمر 42 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة وأنيقة، طيبة ومتسامحة.

تسعى من أجل التوفيق في تجربة جديدة تحررها من آثار الماضي، مع رجل صادق وابن عائلة طيبة الأعراق، من إحدى مدن الوسط الجزائري خاصة الشلف.

على أن لا يتجاوز عمره 58 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا، تشترط أن يكون عاملا مستقرا، يحسن إليها ويعاملها بما يرضي الله.

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الرقم السري : 131623

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