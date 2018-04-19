 مطلقة تسعى من أجل التوفيق والظفر برفيق

ليلى من الجزائر العاصمة، شابة مطلقة أم طفلة تحت وصاية الأب، ماكثة في البيت، عمرها 36 سنة، بيضاء البشرة.

متوسطة القامة، مقبولة الشكل ومحجبة، ترغب التجديد مع رجل صادق وتقي من العاصمة أو ضواحيها، سنه لا يتجاوز 48 عاما.

لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد، تشترط أن يكون عاملا مستقرا و لديه مسكن خاص.

للتواصل مع ليلى ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي: 20

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