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مطلقة تضرم النار في جسدها احتجاجا على السكن بسيدي بلعباس

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مطلقة تضرم النار في جسدها احتجاجا على السكن بسيدي بلعباس
بقلم ع.صاولي

أضرمت، أمس، سيدة في الأربعين من عمرها، النار في جسدها أمام مبنى مقر بلدية بن عشيبة الشيلية احتجاجا على إقصائها من السكن الاجتماعي.

وهذا في أعقاب الإفراج عن قائمة المستفدين من حصة 36 مسكن المعلن عنها، بداية الأسبوع الجاري.

وحسب شهود عيان، فإن الضحية التي تم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى دائرة تلاغ، سيدة مطلقة وأم لطفلين تعيش ظروفا اجتماعية صعبة.

للإشارة، فإن بلدية بن عشيبة الشيلية تعرف احتجاجات كبيرة منذ ثلاث أيام، حيث لا يزال مقر البلدية مغلقا.

بسبب المحتجين الذين طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين  من حصة 36 مسكنا اجتماعيا إيجاريا المعلن عنها، بداية الأسبوع الجاري.

مطالبين في الوقت ذاته برحيل «المير» وإيفاد لجنة تحقيق لكشف التلاعبات  والخروقات القانونية .

التي اعتمدتها لجنة السكن عند صياغة قائمة المستفدين  من دون مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المعوزة وكذا أسبقية إيداع  طلبات السكن.


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