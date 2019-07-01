مطلقة جامعية صاحبة مسكن.. الصيف أفراح متى أرتاح

من الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحياة، أنها تقدم الحب والرعاية والاهتمام، ومن طبيعتها أنها تكتم حاجاتها وما تريده من الغير.

لكن إذا وجدت الفرصة لتعبير عن مشاعرها، فإنها تغتنمها لتقول الكثير والكثير.

صاحبة الحظ لعرض الأسبوع، امرأة متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، نجحت إلى حد كبير في تخطي بعض العقبات.

درست وتخرجت من الجامعة، عملت وجعلت لنفسها بيتا مستقلا، وكما تعلمون المسكن من أهم عوامل الاستقرار.

لكنها لم تستطيع الاستمرار والتوفيق في تجربة أخذت منها العبرة، وها هي الآن تريد أن تعيد الكرة وتتمنى أن تكون هذه الأخيرة.

إيمان من الجزائر العاصمة، امرأة واعية ورصينة، مطلقة من دون أولاد تبلغ من العمر 49 سنة.

موظفة مستقرة حائزة على شهادة جامعية، محجبة وأنيقة، جميلة الروح طيبة المعشر، تمتلك مسكنا خاصا.

تتمنى الزواج على سنة الله والرسول المختار، مع رجل مسؤول وحنون من إحدى مدن الوسط الجزائري، خاصة العاصمة أو ضواحيها.

لا يتجاوز عمره 57 سنة، ولا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد، تشترط أن يكون لديه عمل مستقر ترحب بها في بيتها تحت سقف الحلال.

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